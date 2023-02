Lazio, Ciro d'Europa: tutti i gol di Immobile in campo internazionale

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

Sempre e solo indiscutibilmente Immobile. L'attaccante della Lazio è tornato al gol nel momento di maggiore difficoltà della squadra regalando un successo prezioso ai suoi. Nelle coppe europee spesso e volentieri ha risolto sfide difficili. Tutto ha avuto inizio nella stagione 2017/2018 quella in cui il numero 17 ha fatto il suo esordio europeo con l'aquila sul petto. La prima gioia è arrivata sul campo del Vitesse nel match vinto per 3-2 nella fase a gironi dell'Europa League. Al termine di quell'annata vinse il titolo di capocannoniere della competizione con 8 reti insieme ad Aduriz dell'Athletic Bilbao. Le altre reti le ha messe a segno contro Zulte Waregem, Steaua Bucarest (tripletta), Dinamo Kiev e Salisburgo (una all'andata e una al ritorno). L'anno dopo sempre in EL ha timbrato solo con l'Apollon Limassol mentre nella stagione 2019/2020 ha trafitto Rennes e Celtic Glasgow nella medesima competizione. Nel 2020/2021 finalmente è arrivata la Champions League in cui Immobile ha totalizzato 5 reti. Al sigillo contro il Bourussia Dortmund nel match inaugurale hanno fatto seguito la doppietta allo Zenit San Pietroburgo, il gol al ritorno contro i tedeschi e la firma nell'ultima sfida della fase a gironi contro il Bruges. Lo scorso anno sono state ben 4 le marcature in Europa League: la prima con il Marsiglia al Velodrome, poi la doppietta a Mosca contro la Lokomotiv ed infine la rete al Porto. Nel corso di questa stagione ha collezionato due gol. Uno in Europa League con lo Sturm Graz e quello in Conference League con il Cluj. In totale sono 22 gli squilli europei di Ciro in 35 presenze. L'obiettivo è incrementare lo score magari facendo un cammino lungo nella terza competizione Uefa.