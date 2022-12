Lazio, Ciro Immobile protagonista del progetto Starcks: i dettagli dell'evento

TUTTOmercatoWEB.com

Evento importante quello che si svolgerà martedì 6 dicembre in Via Giacomo Peroni 30 a Roma e che vedrà come protagonista Ciro Immobile. Il bomber della Lazio è infatti entrato a far parte della famiglia di Starcks piattaforma attraverso la quale si possono acquistare e scambiare i token di diversi atleti.

L'evento sarà trasmesso anche in diretta su Sportitalia a partire dalle 22.00.