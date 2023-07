Lazio, Ciro leader ad Auronzo: si reinventa allenatore. Il racconto

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Non sembrano averlo scalfito le voci di mercato. Più passano i giorni, più Immobile si conferma leader in campo. Il capitano della Lazio, durante le esercitazioni sui calci piazzati, si piazza al fianco della porta dando indicazioni ai suoi compagni. Sbraita e urla quando sbagliano, si complimenta quando i movimenti sono quelli chiesti da Sarri. Si reinventa suo vice, allenatore in campo e a bordo campo. Ciro è immerso nella squadra, concentrato al massimo sull'obiettivo: ad Auronzo le cose cambiano in fretta.