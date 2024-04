Lazio, clamoroso Sarri! Il tecnico può tornare in Italia, ha già rifiutato...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Maurizio Sarri di nuovo in Italia? Sembrerebbe essere un'ipotesi valida, per quanto siano ovviamente necessarie delle conferme. L'indiscrezione che vedrebbe l'ex allenatore della Lazio di nuovo su una panchina della Serie A, si sviluppa tra le righe del portale russo Championat, sul quale si legge che il tecnico toscano avrebbe rifiutato l'offerta giuntagli dallo Spartak Mosca perché ne avrebbe in mano una più interessante proveniente dal campionato italiano. A entrare nei dettagli, rivelando il nome del club, è stato il giornalista Maxim Nikitin, il quale ha riferito che: "L’elenco dei potenziali allenatori dello Spartak è ampio e lungo e ci sono nomi interessanti. Ad esempio Maurizio Sarri che non è solo il sogno di qualcuno, era effettivamente sulla lista essendo attualmente svincolato, ma che io sappia, Sarri ha all'interesse ha risposto: 'Ragazzi, in estate guiderò il Milan". La squadra russa non è l'unica ad aver messo nel mirino il tecnico, così come non ci sarebbe solo il Milan. La stima del mondo del calcio per il 'Comandante' è nota da tempo e avrebbe registrato interessamenti in tutta Europa: dalla Premier alla Liga, passando per campionati anche meno blasonati.