Lazio, classifica marcatori precampionato: Luis Alberto in testa

ULTIME DA FORMELLO AURONZO GIORNO 1 - LAZIO, LE 4 AMICHEVOLI NEL CADORE: IL PROGRAMMA UFFICIALE La Lazio si è imbarcata meno di un'ora fa sul veivolo che la condurrà a Venezia e da lì, in pullman, ad Auronzo di Cadore. Il giorno 1 del ritiro è così scandito dai preparativi. Un paese che per l'ennesimo anno si prepara ad... WEBTV CAICEDO: "IMPORTANTE AVERE L'APPOGGIO DEI TIFOSI. SE RESTO ALLA LAZIO..." Continua il ritiro della Lazio sotto le Tre Cime di Lavaredo agli ordini di Maurizio Sarri. Poco dopo il termine dell'allenamento mattutino Felipe Caicedo è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio: "Il ritiro procede bene, stiamo lavorando tanto, stiamo... VOCI DI MERCATO CALCIOMERCATO LAZIO, IL NAPOLI PENSA A CAICEDO SE PARTE PETAGNA Il calciomercato è entrato ufficialmente nel vivo ed è pronta una girandola di attaccanti in Serie A. La Roma, che forse dirà addio a Dzeko, ha messo nel mirino Belotti per affidargli la numero 9. Ci sarà da convincere il Torino che intanto si...