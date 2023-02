Lazio - Cluj, bentornato Ciro: l'ultimo gol all'Olimpico risaliva a...

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

E' tornato al gol Ciro Immobile nella partita contro il Cluj, Il bomber della Lazio, tartassato dagli infortuni in questa stagione, è riuscito a ritrovare la rete dopo più di un mese dall'ultima segnata fuori casa contro il Lecce. Era dal 13 ottobre, però, che 'The King' non faceva esultare i suoi tifosi allo Stadio Olimpico e, per ironia del destino, sempre in Europa (in quel caso si trattava di Europa League) contro lo Sturm Graz. Uno scherzo del destino, un ciclo che si chiude: Immobile torna al gol dopo le tante difficoltà, Immobile torna a far esultare il suo pubblico.