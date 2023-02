Lazio-Cluj, Bergodi: "Attenzione agli uomini di Petrescu, possono colpire..."

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

Intervenuto a RadioSei l'ex giocatore della Lazio Cristiano Bergodi oggi allenatore del in Romania, ha fatto una panoramica sul Cluj, avversario della Lazio nel play off di Conference League. Ecco cosa ha detto a proposito della formazione di Dan Petrescu.

MOMENTO DELLA SQUADRA - "È una squadra che ha perso le ultime due gare e ha perso lo scontro diretto con la Steaua in casa. Non sta attraversando un buon momento, anche da un punto di vista del morale. Sta vivendo delle pressioni anche per via del fatto che è l’unica squadra che in Romania si può permettere di pagare determinati stipendi e di fare certi investimenti. Come ha detto Petrescu loro cercano il miracolo visto che sarà difficile passare il turno contro la Lazio. È una squadra pragmatica che ha come punto di forza le palle inattive visto che sono piuttosto strutturati fisicamente. Aggrediscono subito la palla a centrocampo per poi verticalizzare. Fanno poco possesso palla. Si chiudono per poi ripartire".

SINGOLI - "È la squadra più forte in Romania, ma nonostante ciò credo che all’Olimpico per via della caratura dell’avversario aspetterà nella sua metà campo per poi aggredire e cercare di riconquistare la palla. In difesa può vantare elementi come i centrali Yuri e Burca mentre a centrocampo spicca Boateng. La vera sorpresa però è Krasniqi. È arrivato da poco ma si è subito imposto. Ha buona tecnica e ha mostrato di avere buoni colpi. Credo che giocherà. Anche Petrila sta facendo bene. Non è ancora strutturato fisicamente, ma è abile nell’uno contro uno. Insieme a Deac e Yeboah possono creare un trio capace di agire in contropiede. In generale il Cluj ha una rosa completa per giocare su più fronti".