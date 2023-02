Lazio - Cluj, Cucchi: "Gara sempre in controllo. Magnifica la rete di Immobile"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca

La Lazio torna a vincere tra le mura amiche dell'Olimpico. 1-0 sul Cluj grazie alla rete di Ciro Immobile che non segnava in casa dallo scorso ottobre. Una gara sempre in controllo quella contro la squadra di Petrescu nonostante l'inferiorità numerica per quasi tutto il match. Questo il commento di Riccardo Cucchi al termine della sfida: "Vittoria di misura con gara sempre in controllo malgrado l'inferiorità numerica dal 18° del primo tempo. Magnifico il gol di Immobile".