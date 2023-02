Lazio - Cluj, espulso Patric e biancocelesti in dieci: cos'è successo

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Non inizia nel migliore dei modi l'avventura della Lazio in Conference League. Dopo 15' di dominio totale la squadra di Sarri rimane a sorpresa in inferiorità numerica per l'espulsione di Patric. Il centrale spagnolo stende Krasniqi, attaccante del Cluj, lanciato verso l'area e l'arbitro Pawson decide di estrarre il rosso. Una decisione per lo meno dubbia, dal momento che il calciatore kosovaro non era diretto verso la porta ma verso la linea di fondo.