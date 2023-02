Lazio - Cluj, Gila: "Buona opportunità per rialzarci. Felice di essere tornato"

Fonte: Lazio Style Channel

Mario Gila si è presentato ai microfoni di Lazio Style Channel per parlare prima del match di Conference League contro il Cluj. Il difensore spagnolo ha detto: “Questa sera, dopo le ultime due gare in cui non siamo riusciti a raccogliere i tre punti, abbiamo una buona opportunità per rialzarci. Dobbiamo giocare bene per andare con maggiore tranquillità in Romania. Non abbiamo disputato una buona Europa League, è necessario imparare che nelle competizioni internazionali tutte le gare sono difficili contro formazioni che non conosciamo bene come quelle italiane. Sotto questo aspetto, l’esperienza avuta in Europa League può aiutarci. Sono felice di essere tornato a disposizione della squadra, spero di trovare un po’ di minuti magari già da oggi. Dobbiamo vincere per andare in Romania più tranquilli”.