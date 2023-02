Lazio - Cluj, Gila per Marcos Antonio: la reazione del brasiliano al cambio

TUTTOmercatoWEB.com

Inizia in salita l'avventura della Lazio in Conference League. Dopo soli 15 minuti di gioco i biancocelesti rimangono infatti in dieci per l'espulsione di Patric. Immediato il cambio del tecnico ha fatto uscire Marcos Antonio per far posto a Gila. Anche la gara del brasiliano, che tornava titolare dopo tanto tempo, è finita prima del previsto. Bello, all'uscita del campo, l'abbraccio con mister Sarri.