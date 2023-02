Lazio - Cluj, i convocati di mister Sarri per l'esordio in Conference League

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

Questa sera alle ore 21.00 la Lazio scenderà in campo allo Stadio Olimpico contro il Cluj per la sua prima volta in Conference League. Maurizio Sarri dovrebbe concedere un po' di riposo ai titolarissimi e lasciar spazio a chi ha un minutaggio inferiore, senza dimenticare l'importante sfida di domenica contro la Salernitana.

Ecco i convocati biancocelesti per la sfida di stasera:

Portieri: Magro, Maximiano, Provedel;

Difensori: Casale, Gila, Hysaj, Lazzari, Marusic, Patric, Pellegrini;

Centrocampisti: Basic, Cataldi, Luis Alberto, Marcos Antonio, Milinkovic, Vecino;

Attaccanti: Cancellieri, Felipe Anderson, Immobile, Pedro, Zaccagni.