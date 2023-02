Lazio-Cluj, i romeni testano l’Olimpico: allenamento e walkaround - FOTO

Meno di 24 ore al fischio d'inizio di Lazio-Cluj. I biancocelesti sono pronti all'esordio assoluto in Conference League. Di fronte ci sono i romeni di Petrescu, seconda forza in patria ma reduci da due sconfitte consecutive. La squadra è arrivata nella Capitale in ritiro punitivo che durerà fino al prossimo impegno di campionato. Dopo la conferenza stampa del tecnico, il gruppo si è ritrovato sul prato dell'Olimpico per il walkaround di rito e soprattutto per l'ultimo allenamento prima del match. Un'ultima sgambata per iniziare a sentire l'odore dell'erba e della partita. Petrescu pretende una reazione dai suoi ragazzi in un grande palcoscenico. Anche la Lazio ha bisogno di risposte positive. Parola al campo.

PROBABILE FORMAZIONE

CLUJ (4-3-3): Scuffet; Manea, Yuri Matias, Burca, Camora; Boateng, Muhar, Cvek, Petrila, Yeboah, Deac. All.: Petrescu. A disp.: Balgradean, Gal, Billong, Tiru, Kolinger, Braun, Hoban, Bordeianu, Krasniqi, Malele, Janga.

Indisponibili: Debeljuh

Diffidati: Matias, Boateng, Muhar, Deac.