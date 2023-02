Lazio-Cluj, le foto social di Maximiano: tra i commenti c'è quello di un ex...

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

La partita con il Cluj ha segnato anche il ritorno tra i pali di Maximiano dopo i due match di Coppa Italia. Il portiere non ha avuto grandi chance di mettersi im mostra, ma nei rari momenti in cui è stato chiamato in causa è apparso sicuro ed affidabile. Una gran bella soddisfazione per lui dopo le critiche piovutegli addosso dopo il match di Torino. Per questo il portiere portoghese ha voluto condividere sul suo profilo Instagram alcune istantanee della serata. Ciò che balza di più all'occhio però è il commento di un calciatore che recentemente ha vestito la maglia laziale, ovvero Jovane Cabral. Il portoghese ha esclamato senza giri di parole: "Melhor do mundo". Una frase che di certo non richiede traduzione e che lascia trasparire il forte legame tra i due che hanno giocato insieme allo Sporting Lisbona.