Lazio-Cluj, Petrescu in conferenza: "Sacrificio e fortuna per vincere, ma l'obiettivo è un altro"

Viglia di Conference League per Lazio e Cluj. Domani i biancocelesti faranno il loro esordio assoluto nella competizione affrontando in casa, la squadra rumena allenata da Dan Petrescu. Il tecnico ex Genoa, Chelsea e Foggia ha presentato la sfida a Maurizio Sarri nel corso della conferenza stampa direttamente nel cuore dello Stadio Oilimpico. Di seguito tutte le sue dichiarazioni riportate da Lalaziosiamonoi.it.

Potete ripetere l'impresa contro la Lazio? "Stiamo parlando di altri tempi, giocatori e altri allenatori. L'altra volta giocavano 3-5-2 di Inzaghi. Oggi giocano 4-3-3 con Sarri. In ogni caso abbiamo le nostre possibilità di vittoria".

Servirà un miracolo? "Nel calcio la partita più importante è sempre la prossima. L'avversario è superiore m,a nel calcio succedono i miracoli e noi ci crediamo. Il nostro obiettivo è la vittoria".

Cosa servirà per vincere? "Nessuna partita somiglia a un'altra. Per vincere una partita come quella di domaji abbiamo bisognio di tante cose. Organizzazione, sacrificio, fortuna. Importsante anche che il nostro portiere sia in buona forma".

Il vostro obiettivo principale? "Vincere sarebbe fantastico. Dobbiamo capire che la cosa più importante per noi è lo scudetto romeno. Pensiamo oggi alla prima partita contro la Lazio".

Vedremo il pressing anche domani? "Lo spero. Abbiamo giocatori abituati a farlo, ma se pensiamo ai giocatori della Lazio che sono molto veloci, noi dobbiamo giocarci la carta del pressing".

Impegni ravvicinati? "Non è facile giocare giovedi sera e poi domenica. E' vero che i gioctaori sono pagati per questo ma non è proprio così scontato".

Cosa pensi di non sapere della Lazio? "Non so chi giocherà domani, non sono sicuro. Nella partita con l'Atalanta le dichiarazioni sono state un po' ambigue. Anche loro hanno la stessa difficoltà con le partite ravvicinate. Giocheranno con un 4-3-3 ma non sappiamo precisamente chi scenderà in campo".

Quale sarà la formazione del Cluj? "Bisognerà aspettare domani".