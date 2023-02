Lazio - Cluj, rumeni a ranghi ridotti: due giocatori salteranno il ritorno per squalifica

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

AGGIORNAMENTO 21.45 - Non solo Boateng, il Cluj per la sfida di ritorno contro la Lazio sarà costretto a rinunciare anche a Yuri Matias. Il difensore centrale, reo di aver commesso un fallo ai danni di Immobile (da cui nascerà il gol del bomber biancoceleste), è stato ammonito al 48' e, in quanto diffidato, salterà il ritorno in Romania.

La Lazio pareggia gli squalificati, almeno per quanto riguarda la sfida di ritorno. Se Patric, infatti, non sarà presente il 23 febbraio allo Stadio Constantin Rădulescu per il rosso rimediato al 15' della sfida dell'Olimpico, allo stesso modo non prenderà parte alla prossima sfida il centrocampista del Cluj Boateng, ammonito al 41' del match, per un'entrata a martello su Vecino, e diffidato.