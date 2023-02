Lazio-Cluj, Scuffet in conferenza: "La superiorità va dimostrata. Immobile? Non so se..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

A presentare il match tra Lazio e Cluj, valido per gli spareggi di Conference League, oltre al tecnico Petrescu, ci ha pensato anche il portiere italiano Simone Scuffet. Di seguito tutte le parole dell'estremo difensore del Cluj in conferenza nella sala stampa dello Stadio Olimpico.

Come avete preparato la partita? "Siamo preparati a una partita come sempre. L'avversario è di qualità superiore a quelli che abbiamo affrontato in precedenza, ma questo va dimostrato sul campo. Dobbiamo mostrare le nostre qualità concedendo il meno possibile a loro e cercando di sfruttare le nostre occasioni".

Hai sentito qualche familiare amico che sarà qui a vederti? "Ci sarà qualche amico a vedermi. L'importante è la partita. Starò con la famiglia e gli amici quando sarà il momento. Adesso penso a giocare".

Immobile? "La Lazio ha tanti grandi giocatori e ha tante possibilità di scelta anche per chi ha giocato un po' meno. Non so se giocherà lui o sarà un altro. Noi dobbiamo prendere le contromisure e fare la nostra partita".