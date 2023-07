Lazio, Cobolli Gigli: "Lotito è un casino, ma il fatto che..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Filippo Gabutti

Giovanni Cobolli Gigli, è stato ospite alla trasmissione radiofonica 'Domenica Sport Live' su TMW e nel corso del suo intervento si è soffermato non solo sulla Juve, ma anche sulla Lazio. Queste le considerazioni dell'ex presidente bianconero sul collega Lotito: "Io l'ho frequentato per tanto in lega, è un grande lavoratore che sa fare bene i suoi affari. Ha preso la Lazio che era praticamente fallita. Sa vendere e sa comprare. Il fatto che Tare abbia lasciato per far spazio ai pensieri di Sarri è la dimostrazione che il mister dovrebbe stare tranquillo. Lotito caratterialmente è un casino, ingestibile con i suoi cinque telefoni ma è anche una persona molto simpatica".

