Lazio | Col Bayern agli ottavi di Champions per sognare: le curiosità

La Lazio si appresta ad affrontare il Bayern Monaco in un incontro decisivo per gli ottavi di finale della Champions League, un match che promette divertimento visto che da un lato c'è una Lazio che partirà senza pressioni, per divertirsi, caricata dalla vittoria di Cagliari. Dall'altro lato un Bayern Monaco che si vorrà riscattare dopo il tonfo di Leverkusen. Con un solo precedente nella stagione 2020-21, dove il Bayern si è imposto in entrambe le occasioni, la sfida all'Olimpico si preannuncia carica di emozioni e aspettative.

Bilancio e Precedenti: Lazio vs Bayern

Il confronto tra Lazio e Bayern Monaco riporta alla luce l'unico precedente tra le due squadre, durante gli ottavi di finale della Champions League 2020-21, che ha visto prevalere i bavaresi. Il Bayern, rimasto imbattuto nelle ultime 12 sfide contro squadre italiane, ha dimostrato una notevole superiorità, vincendo le ultime cinque partite. D'altra parte, la Lazio cerca di fare storia, partecipando alla fase a eliminazione diretta della Champions League per la terza volta, con l'ambizione di superare il turno per la prima volta, sebbene ogni miglior sito scommesse calcio pensi il contrario.

Strategie e Protagonisti in Campo

La Lazio si distingue per la sua aggressività nell'ultimo terzo di campo, registrando il maggior numero di pressioni in questa Champions League. Tuttavia, la squadra dovrà tradurre questi sforzi in recupero palla efficace per contrastare un Bayern che ha superato il turno in 11 degli ultimi 12 ottavi di finale. Protagonisti come Harry Kane, con il suo contributo decisivo di gol e assist, e Ciro Immobile, bomber di razza della Lazio, saranno sotto i riflettori, pronti a lasciare il segno.

Impatto e Aspettative

Con tifosi e appassionati pronti a sostenere i biancocelesti, la sfida tra Lazio e Bayern Monaco non è solo un incontro di ritorno agli ottavi di Champions League, ma un momento di verifica per la squadra romana, desiderosa di riscrivere la propria storia nella competizione. Il Bayern, con la sua esperienza e la solidità dimostrata nelle precedenti edizioni, non sarà certamente un avversario facile, ma la Lazio ha tutte le carte in regola per tentare l'impresa.