Lazio, col Sassuolo Immobile ha il piede caldo: ma attenzione alla difesa...

Mentre Sarri lima gli ultimi dettagli in vista della sfida di stasera contro il Sassuolo, cresce la consapevolezza che all'Olimpico si giocherà una partita fondamentale. Come riporta la rassegna di Radiosei, se è vero che Ciro Immobile è particolarmente scatenato contro gli emiliani (il Sassuolo è la squadra contro cui ha segnato più reti, 8), c'è una leggera preoccupazione per quello che si è visto nelle ultime sfide giocate dalla Lazio. Se è vero che anche senza Romagnoli i biancocelesti hanno comunque agguantato tre vittorie, a far preoccupare sono i numeri del reparto difensivo: quattro gol subìti nelle ultime due sfide di campionato, tanti quanti nelle precedenti 10. Se si pensa all'attacco poi, nella sfida casalinga precedente, quella contro il Torino, la Lazio non aveva trovato il gol: due partite di fila senza segnare reti non si verificano dal 2007. Il Sassuolo, dal suo canto, sembra particolarmente ispirato dall'Olimpico: 14 gol in tutte le 9 trasferte. Senza dubbio Lazio-Sassuolo è però stata finora una partita "da over": sono infatti 35 i gol in 9 partite, una media di circa 3,9 a partita.