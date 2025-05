Lazio, Colonnese: "Gila capitano momenti difficili. Su Mandas titolare..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Francesco Colonnese, ex difensore della Lazio, è intervenuto ai microfoni de ilposticipo.it, per dire la sua su due singoli della rosa di Marco Baroni, dando un giudizio sulla stagione di Mario Gila e sulla titolarità, in questo finale di stagione, di Christos Mandas.

GILA - "Un difensore può avere questi momenti di difficoltà. Di solito la convocazione dovrebbe dare energie nuove. Io lo considero molto forte. Sa difendere. Secondo me si tratta solo di un periodo, ma penso che tornerà sui propri livelli".

MANDAS - "A me non è capitato spesso in carriera di vivere un cambio di gerarchie in porta a stagione in corso. Cambia tutto per la difesa, non è una modifica di poco conto. Ma mi sembra che alla Lazio, per ora, abbia portato solo a benefici".

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.