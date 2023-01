Lazio, compleanno Romagnoli: arrivano gli auguri di una sua ex squadra

Quest'estate si è svincolato, passando alla Lazio a parametro zero e coronando il suo sogno da tifoso, ma quello che Romagnoli ha lasciato al Milan non è stato dimenticato né dalla società, né dai tifosi. tramite un post sui propri profili social, infatti, la società rossonera ha voluto augurare un buon compleanno al suo ex difensore, ricordando lo Scudetto della passata stagione e il ruolo, fondamentale, che aveva nella rosa: "Tanti auguri al Capitano del nostro 19° Scudetto".Tanti i commenti di affetto della tifoserie rossonera sotto all'augurio del Milan. "Tanti auguri al nostro indimenticato Cap", "Auguroni Alessio" e "Buon compleanno Alessio" sono alcuni dei messaggi ricevuti dal giocatore della Lazio sui social.

He skippered us to Scudetto glory! Have a good one, Alessio



Tanti auguri al Capitano del nostro 19° Scudetto 🇮🇹 #SempreMilan

