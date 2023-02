Lazio, con il Cluj prima convocazione per un titolare della Primavera

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

La partenza per il ritiro di Auronzo quest'estate rappresentava già un riconoscimento importante per Fabio Ruggeri da parte di mister Sarri. Il difensore classe 2004, contraddistintosi dai compagni per le sue qualità tecnico-tattiche e di leader difensivo, ha ottenuto il gradimento del tecnico che, nella giornata di oggi, lo porterà insieme alla Prima Squadra in Romania. L'assenza di Romagnoli e Radu per infortunio e la squalifica di Patric nel match di andata, hanno infatti costretto il mister ad attingere alla Primavera, facendo ricadere la propria scelta proprio su Ruggeri, il quale al contrario degli altri ha già avuto modo di confrontarsi con le richieste del tecnico. Per il giovane centrale si tratta della prima convocazione da professionista in una competizione ufficiale.

COME FUNZIONA LA LISTA UEFA - Questa scelta di Maurizio Sarri è possibilitata dal fatto che Ruggeri, essendo un U-21, rientra nella 'lista B' della Uefa, ovvero quella a cui fanno riferimento tutti i calciatori nati dopo il 1° gennaio 2001. In questa speciale lista rientrano tutti i calciatori al di sotto dei 21 anni e che hanno giocato, per almeno due anni, nel club a cui appartengono.