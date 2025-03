Lazio, con il contest Sorare puoi incontrare i calciatori biancocelesti: i premi

La Lazio, in collaborazione con Sorare (piattaforma di fantacalcio online che combina la passione per lo sport con la tecnologia blockchain e gli NFT (Non-Fungible Token), ha deciso di lanciare un contest per decidere di mese in mese l'MVP della squadra di Marco Baroni. Data di inizio è oggi 2 marzo, con conclusione al termine della stagione attuale.

Per il mese di febbraio ci sarà tempo fino al 6 marzo, mentre per quello di marzo sarà dal 31 del mese attuale fino al 3 aprile. Di conseguenza, quello del mese di aprile si voterà dal 28 aprile al 4 maggio, mentre per l'ultimo mese dal 26 maggio al 3 giugno.

Come funziona? Basta collegarsi al sito PER LEI COMBATTIAMO, scegliere il giocatore preferito e votare. Quello che riceverà più voti sarà l'MVP. La particolarità del contest è che tra tutti i partecipanti che avranno votato, verrà sorteggiato un tifoso che potrà vivere un’esperienza indimenticabile con la S.S. Lazio.

Tra i premi spicca una maglia Maglia Anniversary 125 anni e un'esperienza da brividi per il tifoso. A febbraio sarà l’accesso ad una seduta di allenamento presso il Formello Training center per 2 persone. A marzo un Tour Stadio Olimpico + Biglietto Esclusivo Match per il derby del 13 Aprile 2025 per 2 persone. Ad aprile l’ingresso in campo per un bambino dai 4 ai 10 anni con il team della S.S. Lazio e 2 Biglietti esclusivi per il match Lazio-Juventus del 11 Maggio 2025. A maggio, l’incontro presso il Formello training center con i giocatori della prima squadra per 2 persone.