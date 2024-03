Lazio, con Tudor si attacca dalla difesa: che numeri contro la Juve!

TUTTOmercatoWEB.com

La Lazio ha vinto il primo dei tre atti contro la Juventus. Il gol vittoria finale è di un difensore, Adam Marusic, che ha infilato Szczęsny di testa. Si vede sin da subito la mano di Tudor: i biancocelesti, a differenza delle partite precedenti, si sono resi molto più pericolosi e offensivi. Sono infatti ben 16 le conclusioni tentate, di cui 4 in porta, 8 fuori e 4 respinte. A partire proprio dalla difesa, il terzetto Casale - Romagnoli - Gila ha bussato diverse volte alla porta bianconera. In totale i tre hanno tirato in porta in 5 occasioni: rispettivamente 1 (respinta), 2 (1 in porta e 1 fuori) e 2 (1 in porta e 1 fuori). Da non dimenticare poi i tentativi di Marusic (2), esterno a tutto campo e autore della rete decisiva, e di Felipe Anderson (2), che di mestiere fa l'attaccante, ma che contro la Juventus ha svariato su tutta la fascia. Zero, invece, i tiri di Mattia Zaccagni. Il nuovo attacco della Lazio, quest'anno in grande difficoltà, riparte dal basso. E arrivano già i primi frutti.