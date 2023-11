Lazio, Conceição spegne 49 candeline: gli auguri della società - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Gaetano

Giornata speciale quella odierna per l'attuale tecnico del Porto ed ex calciatore della Lazio Sérgio Conceição che oggi spegne 49 candeline. Il portoghese è stato uno dei protagonisti della Lazio più vincente di sempre come ha ricordato la società nel messaggio di auguri postato sui social: "Due stagioni e mezza con la maglia della Prima Squadra della Capitale per Sergio Conceicao. Il centrocampista portoghese ha disputato 113 gare in campionato, realizzando 11 reti, con l`Aquila sul petto.

In biancoceleste, ha conquistato cinque trofei: una Supercoppa italiana, una Coppa delle Coppe, una Supercoppa europea, uno Scudetto ed una Coppa Italia".