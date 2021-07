Lazio, conclusa la seconda giornata di visite mediche in Paideia - FT&VD

AGGIORNAMENTO PRE 19:30 - Finisce qui la seconda giornata di visite mediche per la Lazio: anche il giovane Raul Moro è uscito dalla Paideia.

AGGIORNAMENTO ORE 19:00 - Terminato l'iter per Vavro e Muriqi. Rimasto Raul Moro che sta ancora svolgendo gli accertamenti di prassi.

AGGIORNAMENTO ORE 18:30 - Tre nuovi arrivi in Paideia. Muriqi, Vavro e Raul Moro hanno fatto il loro ingresso nella clinica. Visite terminate invece per Alia

AGGIORNAMENTO ORE 18:00 - Anche Marco Alia ha raggiunto i suoi compagniin clinica. Il portiere albanese è pronto per le visite. Nel frattempo, Escalante ha concluso i test ed ha lasciato la Paideia.

AGGIORNAMENTO 17:45 - Arriva in Paideia anche Gonzalo Escalante. Il centrocampista argentino saluta i presenti ed entra per iniziare le visite.

AGGIORNAMENTO ORE 17:30 - Concluse le visite mediche Akpa Akpro e Fares hanno lasciato la clinica. Adesso è il turno di Patric che è arrivato a piedi e si è fermato a firmare autografi e a scattare foto con alcuni giovani tifosi presenti.

AGGIORNAMENTO ORE 16:48 - Il secondo calciatore ad arrivare in clinica è Mohamed Fares. In attesa di capire se sarà al centro del progetto di Sarri, l'algerino si sottoporrà intanto ai consueti test medici.

Nuovo giorno e nuove visite mediche per i calciatori della Lazio che si preparano alla nuova stagione agli ordini di Maurizio Sarri. Dopo il turno di ieri e le visite di Hysaj, che presto diventerà un nuovo giocatore biancoceleste, adesso è il momento degli altri giocatori. Il primo ad arrivare in Paideia è stato Akpa Akpro. Il centrocampista ivoriano è arrivato in clinica per iniziare le visite.

