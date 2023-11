Lazio, condizioni del prato dell'Olimpico: Sport e Salute replica a Sarri

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Maurizio Sarri dopo il derby pareggiato tra Lazio e Roma è tornato a lamentarsi per le condizioni del prato dello Stadio Olimpico. In conferenza stampa il tecnico biancoceleste ha affermato: "Questo stadio è bello per i concerti, brutto per vederci il calcio, orribile per giocarci".

Secondo quanto riportato dalla rassegna stampa del Corriere dello Sport, è arrivata la replica di Sport e Salute. L'azienda che fa riferimento al Ministero dell'economia e delle finanze fa sapere che il terreno di gioco dell'Olimpico è in ottime condizioni e rispetta in pieno i requisiti della UEFA, su tutti planarità e densità. E che il caso non costituisce un tema.