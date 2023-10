Lazio, Condò: “Il calcio di Sarri è didattico, ha bisogno di due mesi…”

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Serata Champions, l'occasione per la Lazio per rialzare la testa dopo la partenza flop in campionato. Ai microfoni di Sky Sport, il giornalista Paolo Condò ha provato adinquadrare il momento dei biancoceleste: “Difficile dire cosa non stia funzionando nella Lazio oggi. Sicuramente il fatto che i nuovi acquisti siano arrivati in tempi non rapidi incide. Il calcio di Sarri è molto didattico, lui ha bisogno di tempo per insegnare determinati movimenti di reparto, soprattutto in difesa. Questo fa sì che al primo giorno di ritiro d’estate avrebbe bisogno di tutta la squadra fatta, non a caso proprio in questa situazione si trovò Spalletti l’anno scorso, con due mesi di lavoro completi con una squadra completa ,e abbiamo visto che risultato ha ottenuto. Sarri ne avrebbe bisogno forse ancora di più perché è ancor più didattico di Spalletti, ma non ne ha avuti. Ma detto questo, è nelle condizioni di quasi il 90% dei suoi colleghi perché ormai il calcio è ormai questo”.