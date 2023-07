Lazio, Condò: "La partenza di Milinkovic è la prima notizia preoccupante"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Milinkovic è vicinissimo all'addio alla Lazio. Sono ore caldissime per la cessione del Sergente in Arabia Saudita. Il giornalista Paolo Condò ha esppresso tutta la sua preoccupazione per questa operazione a Sky Sport: "La partenza di Milinkovic è la prima notizia veramente preoccupante. E' il primo giocatore nel pieno della carriera che va in Arabia. Era era tornato in Champions, la seconda con la Lazio, e avrebbe potuto andare alla Juve. Decide invece di andare via. Brozovic ha già vissuto le sue esperienze, finale di Champions e Mondiale, così come Kanté. Sergej, invece, non ha fatto niente ad altissimo livello e stavano arrivando gli anni giusti...".