Lazio | Condò: "Lotito ora può provare l'ultimo salto. Milinkovic? Non mi torna..."

Ospite di Sky Sport, Paolo Condò ha parlato, tra gli altri temi, della Lazio, di Sarri e della decisione di Milinkovic di lasciare i biancocelesti per approdare in Arabia Saudita: "Già il secondo posto è un grandissimo risultato. Ho un debole per Sarri, i suoi risultati dall’Empoli salvato con mesi d’anticipo, al Napoli, al Chelsea, alla Juve e poi alla Lazio in due anni al secondo posto… Insomma Lotito, dopo tanti anni, quest’anno può pensare di fare anche l’ultimo salto. Non mi torna la questione Milinkovic, andava difeso quest’anno. Scelta Arabia? Ha fallito due Mondiali nei momenti in cui doveva proporsi al mercato internazionale. Fallendo quei due mondiali, le cose non sono andate come sperava”.

