Lazio, Conidi svela: "Gli Irriducibili mi hanno insegnato come stare allo stadio"

Oggi è andata in scena l'8° edizione del Premio Giuseppe Colalucci al ristorante della Casa del Jazz dove tra i premiati figura anche il presidente della Lazio Claudio Lotito. A margine dell'evento, Marco Conidi, attore e cantante dichiarato di fede giallorossa ha affermato: “Sono cresciuto al Quadraro, tra i Fedayn e gli Irriducibili. Sono loro che mi hanno insegnato come stare allo stadio, serenamente e dolcemente. Li ringrazio”. Insomma, se da una parte c'è spazio per sano sfottò, dall'altro c'è anche luogo per la riconoscenza e i tifosi della Lazio ne escono da veri protagonisti.