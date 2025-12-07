Lazio, contro il Bologna un 'ottimo punto': le parole di Cancellieri a LSC

L'attaccante al termine della gara tra Lazio e Bologna ha espresso le sue sensazioni sulla gara: ecco cosa ha detto

Al termine della sfida dell'Olimpico tra Lazio e Bologna, conclusa per 1-1 con le reti di Isaksen e Odgaard, Matteo Cancellieri ha commentato il match ai microfoni di Lazio Style Channel: “Abbiamo fatto una grande partita anche in dieci uomini abbiamo sofferto insieme. Una grande partita e tutto sommato un buon punto".

Sull'infortunio: "Venivo da un momento molto buono. L’infortunio mi ha fatto rallentare ma ora sto bene, oggi ho fatto più minuti, sentivo la gamba bene, non sono al 100% dico 95%, questione di giorni e tornerò come prima".

"Pellegrini papà? Ci ha mandato un messaggio sono molto contento per lui".

"Oggi abbiamo creato tanto, a volte poi la palla entra o no ma è importante vedere il lato positivo, quindi il collettivo. I tre punti arriveranno e con questo tipo di squadre ci stanno anche i pareggi".

"Prossime tre gare? Lavoriamo gara dopo gara e cerchiamo sempre di portare a casa i tre punti. Il nostro obiettivo è quello di andare a giocare ogni partita per vincere".

© Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.