Lazio, contro il Milan è come una finale! Parla Ruben Sosa
Si avvicina la gara di San Siro tra Milan e Lazio, in programma sabato sera alle 20:45. In vista della partita valida per la tredicesima giornata di campionato, l'ex attaccante biancoceleste Ruben Sosa ha espresso il suo pensiero sul percorso della squadra di Sarri ai microfoni di Tuttomercatoweb.com. Di seguito le sue parole.
“Milan-Lazio? Occhio. La Lazio ha cominciato male ma è una squadra che merita palcoscenici di alto livello. Per i calciatori della Lazio deve essere vissuta un po’ come una finale, può rappresentare la partita della svolta definitiva".
"La Lazio deve cercare di fare la partita e battere il Milan. La Lazio ha buoni calciatori. Deve credere nelle proprie potenzialità. Serve maggiore cattiveria agonistica. I calciatori devono capire cosa è la Lazio, cosa rappresenta”.