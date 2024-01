Lazio, contro il Napoli senza il settore Nord: quando sarà discusso il ricorso

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Settimana importante, quella che sta per iniziare, per la Lazio che dopo la sconfitta in Supercoppa per mano dell'Inter dovrà cercare di ripartire col piede giusto in campionato. I biancocelesti si ritroveranno di fronte il Napoli, uno scontro diretto per il quarto posto ma la gara si disputerà senza buona parte del pubblico laziale. Il giudice sportivo, dopo la gara con la Roma in Coppa Italia, ha sanzionato l'intero settore Nord (Curva e Distinti) per i presunti cori discriminatori nei confronti di Lukaku. La squalifica, come prevede il regolamento, verrà scontata nella prossima giornata di Serie A, ma la società capitolina è pronta a presentare il ricorso. Come riferisce Radiosei, i legali del club si sono rivolti Corte d’Appello Federale e l'istanza sarà discussa nei prossimi giorni.

