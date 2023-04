Lazio, contro la Juventus sfatato un altro tabù: ecco quale

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

La Lazio batte anche la Juventus e allunga su terzo, quarto e quinto posto in classifica. Il successo contro i bianconeri inoltre fa cadere un tabù che durava dal 26 agosto 2022: prima di sabato scorso Lazio - Inter 3-1 era infatti l'ultima vittoria ottenuta dopo aver subito gol. Nelle successive 25 partite la squadra biancoceleste ha raccolto 16 clean sheet, ma nelle 9 sfide in cui ha subito gol non è riuscita a portare a casa i 3 punti. Poi è arrivato il match contro la Juventus e nonostante il gol di Rabiot la squadra di Sarri ha fatto la voce grossa, rendendo sempre più saldo il secondo posto in classifica.