Lazio, contro le piccole i numeri sono impietosi: il dato aggiornato

La Lazio dopo 13 giornate è undicesima in campionato e ha dieci punti in meno rispetto a un anno fa. I biancocelesti galleggiano a centro classifica e distano 7 punti dal quarto posto, occupato dal Napoli. Facendo un focus sul rendimento della Lazio in questo primo segmento di campionato emerge come i ragazzi di Sarri abbiano perso sei gare su 13 partite disputate e quattro di queste contro squadre più deboli sulla carta come: Lecce, Genoa, Bologna e Salernitana.

In queste quattro gare Immobile e compagni hanno segnato solo due gol e ne hanno subiti 6. Da questi numeri emerge come la manovra sia prevedibile e la fase offensiva piuttosto sterile, ma soprattutto ci si chiede come una squadra che faceva del palleggio e la fase offensiva il suo marchio di fabbrica si trovi in questa situazione.

Facendo un'analisi ancora più accurata si può vedere come Immobile, nonostante non sia al massimo della forma, ha segnato 4 dei 14 gol totali segnati dalla Lazio e in due occasioni contro Lecce e Salernitana aveva anche sbloccato il risultato, ma nonostante ciò i biancocelesti hanno perso entrambe le gare facendosi rimontare. Un aspetto da valutare è il rendimento degli esterni offensivi che sta mancando, solo due gol segnati da Zaccagni e Felipe Anderson (uno ciascuno) e nessuno da Pedro e Isaksen per quanto concerne il campionato. Davvero troppo poco per una squadra che vuole competere per la zona Champions.

