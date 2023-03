Lazio, Corino: "Milinkovic? Calo per questione fisica. Pellegrini secondo Sarri non..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

© foto di Federico Gaetano

Terminati i festeggiamenti per la vittoria contro la Sampdoria è il momento di pensare al big match di venerdì sera contro il Napoli. Sarà una partita tostissima per gli uomini di Sarri che dovranno rimboccarsi le maniche e mettere in campo una prestazione sontuosa per cercare di arginare la furia partenopea. Su questo argomento e non solo, toccando i punti caldi Milinkovic - Pellegrini, ha detto la sua l'ex difensore biancoceleste Luigi Corino ai microfoni di Radiosei:

"Contro la Samp la differenza l'ha fatta Luis Alberto. Con un Ciro in condizioni diversi l'avremmo chiusa prima. Le più belle partite della Lazio le abbiamo viste quando Sarri ha avuto a disposizione tutta la settimana per prepararle. Una squadra da Champions però deve fare i conti anche con i turni infrasettimanali.

Milinkovic? Si è perso da 3, 4 partite. Ha avuto una flessione anche per il Mondiale, non è al massimo. Ha 28 anni, penso sia solo una questione fisica. C'è da ricordare che è stato male, ha perso 4 chili in 4 giorni. Non possiamo fare a meno di lui, lo difenderò fino alla morte per quello che ha dimostrato, ha dato e ancora darà. Se non gioca lui chi facciamo entrare?

Pellegrini non lo abbiamo visto perché secondo Sarri non è ancora pronto per giocare. Casale per 2 mesi non ha visto il campo, ci sarà modo e tempo, mancano ancora alcune partite. Credo in Sarri e vedo qualcosa di positivo con lui. O ci fidiamo dell'allenatore o non ci fidiamo, io mi fido al 100%.

Martusciello credo che sia dentro al 100% al gioco di Sarri, si dividono i compiti. La difesa è più un qualcosa di Sarri, è un "malato" della difesa.

Contro il Napoli sarà una partita diversa. Abbiamo le possibilità per fare una grande partita. Il Napoli ha vinto il campionato, ma il calcio è così non si può mai dire. Mia moglie è napoletana, ma mi ha detto "un punto ciascuno e ci divertiamo". Ogni partita fa la storia a sé, il Napoli è la più forte in Italia ma la Lazio è la Lazio. Mai dire mai".