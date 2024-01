Lazio, Corino: "Spero che la squadra decida di fare la partita". Su Gila...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Gaetano

Occhi puntati su Inter - Lazio, seconda semifinale di Supercoppa Italiana. Ai microfoni di Radiosei, l'ex calciatore biancoceleste Luigi Corino ha analizzato il periodo delle due squadre, soffermandosi sulla sfida. In più ha rilasciato anche un pensiero su Mario Gila, una delle soprese più gradite di questa prima parte di stagione della formazione di Sarri. Ecco le sue parole.

"Con Gila abbiamo avuto la conferma di aver acquisito un difensore su cui poter contare per il futuro: è un classe 2000 e può fare tanto. Lautaro e Thuram si fermano giocando da squadra. Non puoi pensare di affidarti solo ai rispettivi marcatori. Se la Lazio gioca da squadra, ha dimostrato che può fermare chiunque. La cosa triste è vedere una semifinale come quella di ieri sera senza pubblico, in quello squallore di 9.000 spettatori. Lo dico da ex giocatore, ma anche da tifoso della Lazio. L’Inter è favorita rispetto alla Lazio che comunque venderà cara la pelle. Io ho buone sensazioni anche perché in campionato senza errore non sarebbe stata una partita facile per i nerazzurri".

"Penso che la Lazio e Sarri debbano pensare solo a questa partita senza pensare alle prossime. Il campionato verrà più avanti. Pazienza se i diffidati verranno ammoniti. Mai fare questi ragionamenti perché spesso il destino ti porta ad avere ancora più problemi di quelli che hai provato ad evitare. Mi auguro e credo che la Lazio decida di fare la partita. L’Inter in fase di non possesso può avere delle difficoltà e sono molti a volere palla tra i piedi. Un ottimo motivo per cercare di tenere più possibile palla noi”.