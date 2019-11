Lazio, Correa promette: "Pronto a sorprendere!" - FOTO

Sorprendere e stupire: questo il nuovo motto di Correa. L'argentino ha già incantato tutti con le sue giocate fantastiche, ora serve fare lo step successivo per conquistare definitivamente i tifosi: trovare il cinismo necessario per gonfiare la rete. C'è bisogno anche dei suoi gol per arrivare dove la Lazio vuole. Correa è pronto a dare tutto per la causa biancoceleste, lo sottolinea su Instagram: "Sempre pronto a sorprendere!".

