Lazio, Correa si allena in palestra con la fidanzata Denise - FOTO

Manca poco al ritiro di Auronzo. La Lazio inizierà a lavorare per preparare al meglio la stagione, la partenza è fissata per il 12 luglio. Intanto, però, i biancocelesti continuano ad allenarsi per conto proprio: i giocatori vogliono farsi trovare pronti da mister Inzaghi, per cui, anche se in vacanza, ognuno continua a seguire la propria tabella di marcia. Anche Correa: l'argentino, oggi, si è messo a lavoro. Insieme alla sua fidanzata, Denise Cordero, l'attaccante biancoceleste si è immortalato in palestra mentre svolge i suoi esercizi. Il ritiro è alle porte, il classe '94 non vuole farsi cogliere impreparato.

