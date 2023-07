Lazio, così parlò Castellanos: "Voglio giocare in Italia"

La Lazio sembra molto vicina a chiudere il colpo Taty Castellanos. L'attaccante è a colloquio con Lotito per limare gli ultimi dettagli del suo nuovo contratto. Un sogno che si avvera per l'argentino che, non solo giocherà per la prima volta la Champions, ma perché approderà nel campionato dei suoi sogni: la Serie A. Sì, perché solo qualche mese fa, il giocatore di proprietà del New York City, aveva ammesso in un'intervista a La Nacion il suo desiderio di giocare nel campionato italiano: "Mi piacerebbe giocare in Serie A. Penso che sarebbe l'ideale per il mio stile di gioco".