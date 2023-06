Lazio, Cosmi: "Sarri è considerato un allenatore offensivo eppure..."

TUTTOmercatoWEB.com

Serse Cosmi è tornato a parlare a margine della IV edizione di the Coach Experience alla Fiera di Rimini. Il tecnico ha espresso, ai microfoni di Tuttomercatoweb.com, la sua sulle tre finaliste delle coppe europee: "Per me le tre finaliste italiane nelle coppe europee non hanno alcun significato, piuttosto do significato all'Italia in finale del Mondiale Under 20. Questo significa forse che il calcio italiano continua a partorire nuovi calciatori di talento. Il discorso delle tre finali secondo me non indica invece che il calcio italiano ha risolto i suoi problemi".

Poi su Italiano e Sarri: "Vincenzo ha una sua maniera di intendere il calcio e va rispettato. Tu non puoi dannarti l'anima o contestare l'allenatore perché prendi un gol all'89'. Quando la Fiorentina ha battuto l'Inter tutti hanno esaltato lo stile offensivo di Italiano, ma i nerazzurri hanno sbagliato sei contropiede davanti al portiere. Anche Sarri viene considerato un allenatore offensivo, eppure quest'anno la sua Lazio ha fatto diversi clean sheet. Ci vuole tempo per correggersi e migliorare, deve farlo Italiano così come i dirigenti e i giocatori".