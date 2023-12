Lazio, Costacurta bacchetta Marusic: "Contro certe squadre..."

TUTTOmercatoWEB.com

La Lazio perde a Madrid, ma è comunque tra le migliori 16 d'Europa. Prova non entusiasmante da parte dei biancocelesti al Civitas Metropolitano. Un po' di leggerezza anche nei contrasti, ne è un esempio il pallone perso da Marusic in occasione del gol di Griezmann. Negli studi di Sky Sport, un grande difensore come Billy Costacurta ha redarguito così il montenegrino: "Da qui in avanti i contrasti come quelli di Marusic non si devono perdere. Non è obbligatorio vincere ma l'importante è non perderli. Contro un certo tipo di squadre non si possono sbagliare queste cose".