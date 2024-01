Lazio, Cragnotti: "Essere presidente mi ha stravolto. Il ricordo più bello..."

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Gaetano

Doppio compleanno: il 9 gennaio per Sergio Cragnotti non è una data come un'altra. Sia lui che la sua amata Lazio compiono gli anni. È un giorno indimenticabile per l'ex presidente biancoceleste, che ha parlato di questa ricorrenza e dei suoi successi da dirigente ai microfoni di Radiosei. Queste le sue parole: "Sono nato lo stesso giorno di questa società, un segno del destino. Sono sempre stato tifoso della Lazio, per questo diventare presidente mi ha stravolto la vita. Io e mio fratello volevamo far rinascere questa società e abbiamo lavorato per questo. Qualche soddisfazione ce la siamo tolta, il progetto è stato vincente. Speriamo che ci riesca anche Lotito, so che ci sta mettendo tanta passione. Qualche risultato l’ha ottenuto, speriamo di migliorarli sempre di più. Il momento più bello l’ho vissuto a Montecarlo. Quello più brutto la debacle finanziaria e l’addio”.