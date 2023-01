Lazio, Cragnotti: "Oggi auguri reciproci. I tifosi laziali..."

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Gaetano

Il 9 gennaio non è solo il compleanno della Lazio, che oggi ha toccato quota 123 anni, ma anche di uno dei presidenti più amati nella storia della Lazio e che, nel passaggio al nuovo millennio, ha regalato ai tifosi biancocelesti una delle Lazio più belle di sempre: Sergio Cragnotti. Intervenuto ai microfoni di New Sound Level, nel corso della trasmissione di Francesco Scarcelli, Cragnotti ha voluto far gli auguri alla Lazio, parlalre dei suoi tifosi e del calcio italiano, esordendo con un: "Auguri a tutti i tifosi della Lazio!".

LA LAZIO E IL CALCIO ITALIANO - "Abbiamo una buona squadra, è un momento particolare. Ci sono delle volte che ci fa godere o soffrire come ieri, questo è un campionato difficile per tutti, in cui solo il Napoli è emerso. Mercato? Io non mi muoverei a gennaio, si rischia di sbagliare, è difficile fare operazioni, rimanderei a giugno. La Lazio saprà farsi rispettare. I partenopei secondo me vinceranno lo Scudetto, hanno fatto un grande lavoro. Dietro alle società italiane ci sono grandi fondi, ma quelle che mi sembra non esserci sono i grandi uomini di calcio. Il nostro campionato soffre la mancanza di calciatori di livello, anche in ambito internazionale. Il calcio italiano è in un momento di trasformazione, di evoluzione e quindi va bene pensare a creare basi solide per un futuro sempre più internazionale. La mia Lazio? Sì, noi cercavamo uomini di grande personalità. Gente come Mihajlovic e Couto si sapevano far rispettare, si contrapponevano a uomini di intelligenza come Mancini. Era un incrocio tra gioventù ed esperienza, cosa che ritengo importante nello spogliatoio. L'esperienza dei calciatori stranieri ha fatto crescere molto in passato il calcio italiano".

TIFOSI - "Tifosi razzisti? No, non credo. Nella tifoseria c'è sempre qualcuno che ha politicizzato questo frangente, ma i laziali, anche quelli in Curva Nord, non sono una tifoseria razzista. E' un fenomeno che non ha mai toccato le maglie biancocelesti e penso che gran parte del tifo sia contro questo fenomento".