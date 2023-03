Lazio, Cravero: "Sarri sta facendo qualcosa di straordinario. Il derby..."

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Un derby vinto con il gioco e il dominio del campo. Per la seconda volta in questa stagione Sarri ha 'incartato' la partita a Mourinho, annullando totalmente le trame di gioco dell'avversario. A complimentarsi con l'allenatore della Lazio è stato l'ex giocatore biancoceleste Roberto Cravero, intervenuto così ai microfoni di Notizie.com:

"E' stato un derby in tutto e per tutto. Conta solo vincerli, non giocarli bene. Serve battere l’avversaria, non ricercare lo show. La Lazio sicuramente ha fatto meglio della Roma, è chiaro che l’espulsione ha rovinato un po’ lo spettacolo. Il derby non si gioca solo la domenica, ma almeno i cinque giorni precedenti e i due successivi. Si accumulano tensioni e pressioni, poi durante i 90 minuti i calciatori cercano di estrapolare tutto quello che hanno dentro. A volte ci si riesce, a volte no. Ma è qualcosa che va oltre allo spettacolo del match. Singoli? Non si danno mai giudizi nel derby, a meno che uno non faccia una tripletta. Sono stati tutti bravi, è una partita che si vince da squadra, non a livello individuale. Il derby negli anni 90? Ormai sono passati 30 anni, però penso che si viva sempre nello stesso modo. Dipende anche dalla classifica, da come ci si arriva in quello specifico momento. Ieri non mi aspettavo altro che una gara tesa, bloccata, con poche occasioni da una parte e dall’altra. La Roma ha giocato in dieci per un’ora, la Lazio ha sfruttato il vantaggio del rosso di Ibanez".

IL LAVORO DI SARRI - "Sarri sta facendo un lavoro straordinario, mi auguro che alla fine riesca a raggiungere gli obiettivi che si è prefissato. Ci è abbastanza vicino, ma conta la posizione a fine campionato. Sicuramente è stato un capolavoro quello che ha fatto finora. Quella alla Champions sarà una bella lotta aperta. Rientrerà in ballo anche la Juventus, calcolando la classifica attuale. Se le ridanno i 15 punti di penalizzazione, poi, credo sia l’unica sicura della qualificazione in Champions. Ci sono stati alti e bassi da parte di tutte le squadre. La Lazio adesso ha qualche punto in più e quindi un piccolo vantaggio. La strada è ancora lunga".