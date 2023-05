Lazio-Cremonese, le probabili formazioni: le scelte di Sarri

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo il successo di misura sul campo dell'Udinese e la matematica qualificazione in Champions League, la Lazio torna in campo domenica ore 18. All'Olimpico arriva la Cremonese già retrocessa in B ma che vorrà onorare il campionato fino alla fine. Sarri ha chiesto la massima concentrazione per queste ultime due di campionato nonostante il traguardo raggiunto. Chiudere al secondo posto sarebbe importantissimo. Il Comandante studia il miglior undici da lanciare in campo davanti a un Olimpico tutto esaurito. Solo Marcos Antonio e Cataldi ai box. Il Comandante punta ancora sui fedelissimi di quest'anno. Provedel tra i pali e coppia difensiva formata da Casale e Romagnoli. Due tra Hysaj, Marusic e Lazzari come terzini. In mezzo il terzetto quasi obbligato Milinkovic-Vecino-Luis Alberto. Davanti invece il tridente Felipe Anderson-Immobile-Zaccagni con Pedro pronto a insidiarli fino all'ultimo.

LE PROBABILI FORMAZIONI

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic, Vecino, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All.: Sarri.

CREMONESE (4-4-2): Carnesecchi; Sernicola, Chiriches, Lochoshvili, Vasquez; Galdames, Meité, Castagnetti, Valeri; Okereke, Ciofani. All.: Ballardini.