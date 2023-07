Lazio, cresce ancora il numero degli abbonati: il dato aggiornato

Battute finali della prima fase della campagna abbonamenti della Lazio e numeri ancora in crescendo per i ragazzi di Maurizio Sarri. C'è tempo fino a oggi alle 19 per confermare il proprio posto oppure per occupare i posti liberi e sostenere Zaccagni e compagni. Come raccolto dalla nostra redazione, alle 13 il dato è di oltre 18700 tessere. Come anticipato prima c'è tempo fino alle 19 per abbonarsi, poi lunedì e martedì sarà dedicata al cambio posto con i vecchi abbonati che potranno scegliere un nuovo posto. Dal 21 luglio prenderà il via la terza fase con la vendita libera a tutti senza vincoli. Ecco lo specchietto che riepiloga il tutto:

CONFERMA POSTI + NUOVI ABBONATI POSTI LIBERI: 20 GIUGNO - 15 LUGLIO ALLE 19

CAMBIO POSTI VECCHI ABBONATI: 17 LUGLIO DALLE 12 FINO AL 18 LUGLIO ALLE 19

VENDITA LIBERA: 21 LUGLIO - 13 AGOSTO