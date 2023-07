Lazio, Crespi: "Ecco cosa mi chiede Sarri. Mi affascina..."

Non solo Balde, ai microfoni ufficiali del club è intervento anche Valerio Crespi: “Abbiamo fatto dei test aerobici e poi la fase offensiva, molto faticoso ma ci servono per mettere minuti nelle gambe. Sto molto bene, sono contento. Chiamata? Ho sperato soprattutto nelle ultime giornate, ma l’infortunio non me l’ha permesso. Sono felice di essere qui a disposizione del mister. Ci troviamo insieme con Balde, qui siamo in molti della Primavera quindi significa che l’anno scorso abbiamo fatto bene. Cosa mi chiede Sarri? Mi ha chiesto di giocare di più con la squadra, è quello che sto facendo e continuerò a fare. Penso di dover migliorare nella tecnica individuale, i punti di forza sono il fisico e lo stare in area a far gol. Senior? Mi trovo molto bene con Cataldi, siamo nello stesso spogliatoio. Sono tutti bravi, ci aiutano nei momenti di difficoltà. L’infortunio? Mentalmente mi ha fatto crescere molto, mi ha tenuto a lungo fuori e ho saltato il momento più importante della stagione per coronare il campionato e la Supercoppa. Sarri? Intelligente. Mi piace molto il fatto che lavora sulla tattica, aiuta molto. Sono affascinato da questa cosa”.

